華夏科技大學為防治新冠肺炎疫情，已成立防疫小組全面啟動校園防疫作為。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學為防治新冠肺炎疫情，已成立防疫小組全面啟動校園防疫作為。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學為防治新冠肺炎疫情，已成立防疫小組全面啟動校園防疫作為。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學為防治新冠肺炎疫情，已成立防疫小組全面啟動校園防疫作為。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學為防治新冠肺炎疫情，已成立防疫小組全面啟動校園防疫作為，並於開學前完成校園環境清潔、防疫物資整備、師生出入境與健康狀況調查等三大工作。

華夏科技大學表示，開學後規畫師生自我健康管理監測、落實全校健康管理通報、持續校園防疫宣導等作為來持續關心師生健康，避免校園成為病毒散播的場域。而對於因防疫措施而無法如期返校就學者，亦訂定相關安心就學措施，讓同學們不因防疫而影響學習權益。。

華夏科技大學於開學前全面展開校園防疫工作，除加強校園門禁管理，各出入口均備妥適量額溫槍及紅外線熱像測溫儀，對於出入校園之人員全面進行體溫測量外，更已備妥稀釋漂白水，進行校園環境清潔及消毒作業，並儲備充足洗手用品、酒精及乾洗手液等防疫物資，提供予學校師生使用。

此外華夏科大秉持優質服務及人文關懷的精神，分別寄發防疫溫馨提醒信件予全校師生及家長，宣導相關防疫注意事項與自我健康管理措施，全面啟動校園防疫作為，期望能降低感染風險，確保所有親師生的健康。

此外，華夏防疫小組呼籲師生務必落實1量2洗3掩4避等事項：

1.量：每日早／晚各量體溫一次，落實生病不上班、不上課

2.洗：勤洗手以維持手部清潔（泡沫搓洗至少20秒鐘）

3.掩：打噴嚏、咳嗽需掩住口、鼻，落實呼吸道衛生與咳嗽禮節

4.避：避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所

華夏科技大學防疫小組已做好萬全準備，期待與師生們一起共同營造健康安全之友善校園。

華夏科技大學防疫專區：

防疫網址：http://sa.hwh.edu.tw/files/11-1006-470.php?Lang=zh-tw

防疫專線：02-89415191（健康中心）、02-89415114（校安中心）

(中時 )