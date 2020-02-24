大陸國家主席習近平於昨日召開一場大陸有史以來最大規模的會議，拜現代先進科技之賜，這場即時視訊會議總共有17萬人參加，主題是目前最嚴峻也最迫切的新冠肺炎疫情。雖然疫情總體來說趨於緩和，但正如2月21日的中共政治局會議所指，疫情拐點仍未到來，習近平在會議中再次就疫情防控和經濟社會發展做出具體安排。

據自媒體「俠客島」指出，自農曆春節以來，中共中央已就疫情防控連續召開多次會議，隨著疫情的進展，會議的主題與中共中央的政策也不斷地進行調整。組織這場有史以來規模最大的會議並不容易，除中共中央政治局、書記處、國務院黨政領導之外，還包括中央應對疫情工作領導小組、中央赴湖北指導組、國務院應對疫情聯防聯控機制各單位。而各省區市和新疆生產建設兵團以及各市（地、州、盟）、縣（市、區、旗），中央和國家機關各部門、各人民團體，解放軍和武警部隊團級以上單位都設了分會場。

報導分析，從中央到縣團級，參會規模龐大至少可以說明三點：一是會議內容非常重要，二是會議內容非常緊急，三是會議內容不再以文件傳達的方式層層轉發，以減少中間層級的信息消減和曲解。習近平總書記在北京講話，所有分會場直接聽原聲、見真人。

報導指出，會議有兩個主題：疫情防控、經濟社會發展工作。會議認為當前疫情形勢依然嚴峻複雜，各級黨委和政府，必須持續高度警惕。因為這次疫情是「新中國成立以來在我國發生的傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的一次重大突發公共衛生事件」。

報導說，這兩天流行一個帖子：《各位，疫情還沒結束啊！》曝光了一些地方群眾又開始大規模聚集，這背後很難說不是某些地方政府防疫心態鬆懈的結果。所以，這次會議是一劑預防針。

會議上習近平坦言，疫情不可避免會對經濟社會造成較大衝擊，但他強調，大陸經濟長期向好的基本面沒有變，疫情的衝擊是短期的、總體上是可控的。

在做法上，報導認為，針對疫情防控提出了7點要求，針對經濟社會發展工作則提出了8點要求。其中武漢和湖北是防疫的主戰場，不同地區疫情現狀風險有高有低，低風險地區要全面恢復生產生活秩序，中風險地區要有序復工復產，高風險地區要繼續集中精力抓好防疫工作。

報導認為，正像習近平說的，這次疫情是一次危機，也是一次大考。對疫情防控，大陸充滿信心，在更長遠的經濟社會發展工作上，能否做到統籌和精準施策，同樣考驗中國大陸的智慧和能力。

(中時電子報)