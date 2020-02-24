世界衛生組織新冠肺炎聯合專家考察組2月24日晚間在北京舉行記者會，中國大陸衛健委新冠肺炎疫情應對處置工作專家組組長梁萬年，世衛組織總幹事高級顧問布魯斯·艾爾沃德，介紹考察組現場調研情況並回答記者提問。

根據中國大陸《央視》報導，梁萬年在記者會上表示：

一、關於對新冠病毒的認識：通過對不同地點分離出的104株新冠病毒株進行全基因組測序，證實同源性達99.9%，顯示病毒尚未發生明顯的變異。

二、關於新冠肺炎疫情的流行病學特徵：根據傳染病網絡直報信息系統數據以及湖北武漢、廣東深圳和廣州、四川成都等現場考察，聯合考察組對新冠肺炎流行病學特征有以下認識：

1，人口學特徵：患者平均年齡51歲，30–69歲患者占77.8%，77.5%的病例來自湖北。

2，動物宿主：目前的研究表明，蝙蝠有可能是新冠病毒的宿主，穿山甲可能是新冠病毒的中間宿主之一。

3，傳播途徑：目前認為，呼吸道飛沫和接觸傳播是主要的傳播途徑，已從一些確診患者的糞便中檢測出新型冠狀病毒，存在糞口傳播風險。新冠病毒可能通過氣溶膠傳播，但在中國大陸這不是主要的傳播方式。

4，家庭聚集性：從廣東和四川的現場考察來看，78%-85%的聚集病例發生在家庭。

5，密切接觸者管理：在廣東和四川，現場流行病學工作者幾乎對所有已發現的密切接觸者進行了追蹤和醫學觀察，大約1%-5%的密切接觸者實驗室確診為陽性。

6，易感性：新冠病毒是一種新的病原體，因此，各年齡段人群均對新型冠狀病毒沒有免疫力，普遍容易感染。

(中時電子報)