一張圖看懂228連假國道疏運措施 單一費率75折。（圖／高公局提供）

周五起一連3天為228連續假期，交通部高速公路總局今天表示，連假期間將採單一費率75折優惠，無每日20公里優惠里程。另外，國3新竹至燕巢系統採單一費率再8折收費。另凌晨0到5時國道全線暫停收費。

2月28日至29日每日上午7時至中午12時，國5南港系統、石碇、坪林交流道的南向入口，以及2月29日至3月1日每日下午2時至晚間9時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口，均實施匝道高乘載管制。國5北向高乘載結束時間，將視交通狀況機動調整。

2月28日0至24時，封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口；2月29日0至24時，國1埔鹽系統南向入口、國1虎尾北向入口及埔鹽系統北向入口、國3西濱北向入口均封閉；3月1日0至24時，封閉國1虎尾北向入口及埔鹽系統北向入口、國3西濱北向入口。

收費措施，自2月28日至3月1日，採單一費率，即打75折，無每日20公里優惠里程、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折，連假3天每日0至5時國道全線暫停收費，並增加開放路肩路段與時段共27處供小型車行駛，高公局將視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。

高公局也提醒，夜間行車肇事致人員傷亡程度高於日間約2～3倍。有鑑於夜間行車風險較高，如用路人必須於夜間行駛國道，請務必遵守如精神狀況不佳，請至各服務區稍作休息後再出發，避免精神不濟，降低專注力；夜間車流量少，整體行車速度較快，切勿超速行駛，亦請保持適當安全距離，以免遇緊急狀況時煞車不及等準則。

高公局表示，和平紀念日連假後各大專院校將陸續開學，和平紀念日連假後各大專院校將陸續開學，高公局提醒連假如要自行開車者，請避開國道壅塞路段及時段，如要往返中南部地區民眾，可改行駛台61線快速公路。

(中時電子報)