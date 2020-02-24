國際企業大同大隈股份有限公司24日在鶯歌廠區舉辦「二期倉庫棟、三期作業廠房」興建工程動土典禮，預計110年6月完工，每年將可創造約60億元產值，並在鶯歌增加150個工作機會。新北市長侯友宜表示會全力配合工廠興建，還當場對日商大隈股份有限公司董事長花木義麿開玩笑「可否再多投資一點」，現場哄堂大笑。

日本大隈株式會社擁有121年製造工具機的歷史，台資大同公則同時有多種技術，雙方在1997年合作成立大同大隈公司，合作製造負責生產高品質的兩軸車床、三軸車銑複合機及加工機等機種。

花木義麿指出，雙方在20多年的合作下，公司日益壯大，至今已有245名員工，2019年更創下44.6億元佳績，為歷來最高，因此他們決定擴建廠房，興建第二、第三廠房。

花木義麿表示，大同大隈公司新廠房預計耗資8億元，明年6月完工，約能增加150個工作機會，每年創造60億元產值，除讓公司更壯大，還能為當地創造產業附加價值。

侯友宜指出，新北市近來忙於防疫，但招商服務也未因此間斷，非常感謝大同大隈公司願意在鶯歌設廠，也代表新北市在招商部分的成功。

侯友宜表示，一般企業主都認為，興建廠房的程序複雜，又耗費時間、人力，但新北市府相當重視企業設廠，現已提供一條龍服務，只要企業提出申請，市府團隊會全力協助加速審查流程，讓企業花費最少的時間，達到最大效益。

(中時 )