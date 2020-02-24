2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續升級。北韓繼鎖國抗疫後，近日還自主研發「醫用口罩」、「消毒香皂」等防護用品，致力謀求自救方案。雖然北韓媒體宣稱這些商品在國內熱銷，不過南韓媒體報導，這些防護用品的功效尚未獲得驗證，甚至可能不符合國際標準。

北韓外宣媒體「回聲」24日報導，為防控新冠疫情，北韓保建省醫療儀器工業管理局下屬醫療儀器研究所正研製醫用口罩，進行多種原料測試後，已成功研製出產品。該產品「有效改進了普通口罩的缺陷，有助治療呼吸系統疾病」。

另一媒體「今日朝鮮」同日也宣稱，平壤化妝品工廠研發的「功能性消毒香皂」在國內熱銷。報導稱，該產品添加了棕櫚油、椰子油等成分的合成脂肪酸鈉鹽，殺菌消毒功效高於普通香皂，甚至還可用來替口罩等衛生用品消毒。

北韓媒體20日還曾介紹，該國生產了有助於治療呼吸道疾病的藥品。分析認為，北韓正為防範新冠疫情流入，動員所有力量制定自救方案。不過，北韓自產自銷的口罩、香皂等衛生用品的功效暫未得到驗證，也很可能不符合國際標準。

(中時 )