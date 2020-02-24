新北市鶯歌區公所為配合市府推廣建物綠化的政策，於公所頂樓規畫設置303坪的綠屋頂，設置「開心農場」鼓勵同仁認養，並建置太陽能板，至今已為公所省下20萬電費。鶯歌區長周進平表示，公所綠屋頂除有種植有機蔬菜外，還設置生態池、香草植物區、太陽能板等設施，開放給學校登記參訪，加速推廣建物綠化觀念。

鶯歌區公所從2013年就開始規畫「環保綠屋頂」，鼓勵公所同仁種植綠色蔬菜，將303坪的頂樓空間改造成開心農場，同仁從一開始的不瞭解，慢慢的變成會主動上來澆水，照顧花草、蔬菜，綠屋頂儼然成為公所的開心農場。

公所同仁黃小姐指出，自從設置綠屋頂後，他每天都會上來整理花草，藉此紓解放鬆身心，除了有萬壽菊、迷迭香外還有種植薄荷，種類多元。

周晉平指出，綠屋頂種植大量綠色蔬菜，包括地瓜葉、菠菜、萵苣、韭菜等各種可以吃的葉菜類，同仁如果想加菜都能到頂樓摘取有機蔬食，另外同仁也會將萬壽菊的葉子製成招待貴賓的茶飲。

周晉平表示，「環保綠屋頂」面積達303坪，因設有太陽能板，多年下來，已為公所省下20萬電費，同時還開放校園師生參訪，藉此讓孩子們理解綠能的重要性。

周進平說，園內生態池飼養大肚魚、鬥魚供員工餵養，並設有有多張座椅，供同仁於空閒時間上來放鬆身心，打造最美麗的綠色後花園。

(中時 )