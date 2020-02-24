新冠肺炎風暴掀起了防疫大作戰，彰化某自助餐業者竟在門口張貼「配合防疫要戴口罩才能進去」紅字條，還傳出真有沒戴口罩被請出去，引起一片傻眼和議論，這個吃飯口罩總是要拿下來吧？也有人認為，這樣好啊，就怕一邊夾菜一邊口沫「逸」出了。彰化縣衛生局表示，業者沒違法，但會溝通把防疫字樣先撤下。

彰化小吃特別多，有自助餐業者，祭出第一炮，貼出「配合防疫要戴口罩才能進去」字條，掀起了議論，「未免也太吃緊了吧！」這樣算是誇張，還是不誇張呢？不少消費者指出，夾菜都能戴口罩蠻好的，但問題是真的要追究，共勺、共夾，這個都觸摸到的也是重點吧。

彰化縣衛生局表示，自助餐店非醫療院所，中央到地方都沒要求進入餐飲店要強制戴口罩，但認為店家應落實食品衛生規範準則，環境確實清潔，廚師和工作人員應配戴一般口罩，防止飛沫傳染，更要正確地勤洗手，有發燒就要休息。

彰化縣衛生局表示會先派員輔導該自助餐飲店家，先將防疫字樣刪除，並會持續輔導餐飲業者，都能做到員工健康管理、勤洗手、以漂白水消毒公共設施和環境、廚房用具和餐具清滌乾淨並殺菌，工作人員一律配戴一般口罩等，提升衛生。

(中時 )