在春節上班工作日減少下，原本1月工業生產指數估跌個3％到8％，但經濟部統計處今發布指數為105.58，僅年減1.51％，優於預期，原因為半導體產能維持高檔。不過新冠肺炎疫情衝擊供應鏈，2月恐拉下製造業產值2.9％，真正發酵可能在3月份，到時要看供應鏈受損情況。

工業生產權重超過9成在製造業，本來在1月有春節休假因素下，年增率就預估會跌，最後實際掉的不算。統計處副處長王淑娟解釋，主要是半導體高階製程產能維持高檔，像積體電路業出貨年增3成，表現亮眼。另外液晶面板雖跌5.43％，卻是10個月來最小減幅，原因是國內外大廠縮減產能調節供需失衡。

因此1月份跌幅最大還是落在傳統產業，像是機械業，因為上班日減少，線性滑軌、滾珠螺桿、工具機等廠商持續減產，年減即達3成。汽車零組件業在上班日因素外，還有全球車市買氣不振不利拖累，也年減2成。

疫情部分，王淑娟說9成4製造廠商表示1月份沒影響，有3成說2月份已有影響，統計製造業產值2月大概會減少2.9個百分點。然而2月沒有春節休假，台商回台擴廠趨勢，扣掉疫情減少部分，估計仍可年增18％到23％。

她進一步闡述疫情衝擊狀況，說我們優勢主力是電子零組件業，在上游部分影響較小，但傳統產業可能就會被原物料是否順暢牽動。不過2月因為廠商多數還有庫存，衝擊算是比較輕微，但3月份就要看後續供應鏈是否順暢。

(中時 )