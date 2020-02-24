friDay影音《國際橋牌社》神還原歷史以及劇中影射人物引發網友熱烈討論，有網友評論李杏劇90年代造型如現代韓系衣服，有如韓劇《愛的迫降》「尹世理」同款，又因她在劇中追查爸爸死因，得不斷地躲避追殺，有各種逃跑情節，又被網友封是90年代「尹世理」。巧的是，她在逃跑過程中被周孝安撞見，周孝安展現厚實胸膛散發沈穩力量，摟著保護驚慌失措的她說：「沒事吧！」李杏被摟時頭剛好「迫降」到周孝安胸膛中，網友笑說：「周孝安有如李杏的玄彬。」

李杏的頭恰巧迫降到周孝安胸膛。（friDay影音提供）

談及角色個性像「尹世理」？李杏認為，《國際橋牌社》劇中角色相當有事業心，也會想要證明自己能力，同時也是愛恨分明的人，「愛情至上而且有仇必報」。李杏說，因為平時有在運動，拍逃亡戲時體力上不是問題，除要在暗巷裡狂跑有如飛躍的羚羊外，李杏說，導演還單收她跑步的腳步音，於是收工又在原地裡狂跑，「當時若身上有裝計步器，大概會跳到一萬」。

李杏在《國際橋牌社》驚慌失措逃亡。（friDay影音提供）

此外，在拍攝一場接受周孝安提議搭船離開台灣躲避被追殺戲份時，周孝安滿臉擔憂：「一個女孩子在外，總是要有人照顧才行，不然太危險了！」戲中兩人又摟又抱又親，但戲外李杏則心繫要搭的小船才發現船不是說停就停，說開就可以馬上開，甚至導演喊「卡」時，船還是得在海上一直移動，「深怕一不小心就翻船！」《國際橋牌社》已在friDay影音全劇上架。

(中時 )