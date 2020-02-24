德國和法國所合作研發的下一代的主力戰車「歐洲主力地面作戰系統」（MGCS），將於今年4月進入「結構設計」，兩國的工程師將要討論新一代戰車的結構細節與配置。

防衛世界(Defense World)報導，去年10月16日，法德國防安全委員會制定了MGCS項目的時間表，其中就提到結構研究將於今年3月或4月開始。由於在此之前，德國與法國都是各自有自己的主力戰車，因此在結構研究時，他們要先瞭解對方的戰車研究脈絡。

報導稱，MGCS的初期計畫是增強型主力戰車(Enhanced Main Battle Tank ,EMBT)，會先將德國豹2A7(Leopard 2-A7)的底盤，加裝法國雷克勒爾戰車(Leclerc)的砲塔，看看這樣的混血戰車是否能比前一代還要更好。

新的戰車計劃於2035年部署，到時可替換德法兩國各自的主力戰車。

新戰車的設計團隊分別是德國萊茵金屬公司（Rheinmetall）、法國地面武器工業集團奈斯特(Nexter)，以及製作豹1、豹2的德國克勞斯·瑪菲·韋格曼（Krauss-Maffei Wegmann,KMW）和奈斯特合辦的法德工業控股公司KNDS。

消息人士說：「我們已經在萊茵金屬與KNDS之間，達成了一項工作協議，確定了如何分工合作。」

根據協議，德國萊茵金屬是該項目的分包商，獲得25％的工作份額，KMW也獲得25％的股份，法國耐斯特則獲得50％的股份，因此德國與法國的工作佔比是各佔一半。

(中時電子報)