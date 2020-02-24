20：10 花蓮壽豐發生規模4.2極淺層地震 最大震度4級 20:162020/02/24 中時電子報 杜欣穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 20:10花蓮壽豐發生規模4.2極淺層地震。（中央氣象局） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今晚20:10左右，花蓮地區附近發生有感地震規模4.2，震央在花蓮縣政府南偏西方18.1公里，即在花蓮縣壽豐鄉深6.7km，最大震度：花4、投2、中1、東1、宜1、彰1。 (中時電子報) #花蓮 #有感地震 #震度4級 #地區 #規模 也許您會感興趣 推薦閱讀 花蓮規模3.9有感地震 最大震度4級 22:022020/02/20 生活 發一班虧一班 北花客運減班 04:102020/02/21 地方新聞 南韓新增52例確診 大邱市清道郡列重點管理區 10:262020/02/21 國際 台東農民感謝縣政與中央 化解鳳梨釋迦產銷危機 17:582020/02/22 生活 空品不佳 中南部明後天恐亮紅燈 11:092020/02/23 生活 新軍來犯 花蓮飯店改裝接戰 04:102020/02/24 產業．科技 《傳產》瑞普萊坊：疫情拖累，亞太區今年商辦租金有壓 11:422020/02/24 財經 教育類亞洲第三、設多元學科 香港教大接受網上報名 12:172020/02/24 新消息 《盤中解析》台股重挫150點，回防11500 11:592020/02/24 財經 《傳產》蘇花改有利房市？產業策略、人口結構才是重點 17:222020/02/24 財經 生活熱門新聞 網美衝韓國代購！返台「吐舌自拍」住負壓病房 醫一看怒了 - 生活 大甲媽祖遶境要取消？陳時中回應了 - 生活 酒精、次氯酸水這樣用 殺病毒效果更好 - 生活 西半部溫差10度以上！氣象局：這天北部變天 - 生活 快衝！台酒75％防疫酒精 這家超商提前開賣了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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