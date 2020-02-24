東京奧運會與帕奧會已日益臨近，如何應對新冠病毒成為東京奧組委所面臨的一大課題。日本國內的聖火傳遞即將於下月26日啟動，東京奧組委認為聖火傳遞「不可能延期」，並表示將探討如何才能安全順利地開展這一活動，在此之上，於近期向各地方政府出示可供參考的指導意見。

另外，從下月到5月期間將舉行各類比賽的測試賽，其中，從本月28日開始的硬地滾球測試賽，考慮到重度殘障選手感染病毒時可能帶來的影響，決定在比賽時不設置觀眾。

據NHK報導，東京奧組委帕奧會統括室室長中南久志表示，「有的選手賭上了自己的一切刻苦訓練，為的就是參加這次比賽，考慮到這些，我們只能為實施比賽而繼續進行準備，除此之外別無選擇」。

另據新華社報導，前世界衛生組織（WHO）西太平洋區主任、日本醫學專家尾身茂博士24日則說，日本國內的新型冠狀病毒肺炎疫情正處於關鍵時期，現在考慮東京奧運會還為時過早。

尾身茂在日本外務省召開的新聞發布會上做上述表示。在回答有關奧運會的問題時，他說：「未來一到三個星期是抗擊疫情的非常關鍵的時期，可以說我們正處在一個十字路口。疫情的傳播速度非常快，現在仍然有大規模擴散的可能。我們需要做的就是減緩病毒傳播的速度，讓它把傳播速度盡可能降到最低，但現在要預測（什麼時候達到目標）還太早了

。」

尾身茂1990年加入WHO，1999至2009年擔任WHO西太平洋區主任，他用英語說：「我當然希望疫情能儘快結束，但我們無法阻止病毒的傳播，這是我們必須面對的現實，不能抱任何幻想。我們應該讓整個社會、每個居民、每個社區、中央政府和地方政府都行動起來，盡所有的可能讓病毒傳播的速度慢下來，這就是我們的目標。」

尾身茂最後說：「現在談論奧運會還太早了。」

由於奧運會聖火傳遞將於3月26日開始在全日本展開，19項奧運會和帕奧會測試賽也將先後進行，尾身茂承認其中存在風險。「這是我們面臨的困境。」他說。

(中時 )