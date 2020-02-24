海巡艦艇在狂淘大浪裡翻轉，站都站都站不穩，更不敢奢求艦艇上能吃到美味可口的伙食，不過，在「臺東艦」的官兵，他們很自豪有位「星級大廚」，每天克服自身搖晃、暈船的生理極限，變出一道道各地「風味餐」，把艦艇官兵養得肥肥的，這位就是被暱稱「海巡廚神」阿宗師。

「阿宗師」也是官兵口中的「宗哥」高明宗，雖然在海巡艦上服務資歷僅快滿2年，但過往資歷可不容小覷，當兵前在餐廳工讀，退伍後便到花蓮統帥飯店餐飲部門服務長達19年以上，根本「一生廚命」來著的。

在海巡艦艇狹小廚房，要克服暈船還要端出美食，「海巡阿宗師」上菜囉！（海巡署提供）

大家都很好奇，「阿宗師」為何飯店大廚會想不開巡防艦上當大廚呢？據艦艇上眾人垂詢關心，「阿宗師」才謙虛的說，他是為了能在全新的(險峻)工作環境下挑戰自我，使工作經歷擁有全新的(暈船)體驗，開拓不同以往的(搖晃)人生視野。

「臺東艦」官兵最近幫「阿宗師」拍攝剪輯了一段《海上大廚》影音視頻，，只見「阿宗師」在狹小的艦艇廚房，晃動的船艙，依舊「優雅」切菜、下鍋、翻炒，煮出南洋風味菜，也有下飯的客家小炒，每一道精心的菜餚，都能養飽艦艇的胃。

有人詢問宗哥目前在海上最難忘的回憶，他說剛來時，每次出海都會暈船，還要在艦上搖晃不穩、暈船的狀態下完成每道菜餚；不過他最開心的還是在勤餘時間與艦上官兵共同學習砥礪，所以面對弟兄姊妹間廚藝上的討教，宗哥都毫無保留地指導、教學。

(中時電子報)