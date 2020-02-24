體育署長高俊雄南下高雄左營關心拳擊隊備戰狀況，期許代表隊遠征約旦參加東奧資格賽旗開得勝。(體育署提供)

中華奧運拳擊培訓隊10位選手預定25日出發前往約旦安曼參加3月3日至11日舉行的「2020年亞洲及大洋洲區奧運資格賽」，女子69公斤級世界排名第1的陳念琴、女子54公斤級排名第1的林郁婷以及女子57公斤級排名第6黃筱雯等選手都將出賽，全力爭取奧運門票。

教育部體育署表示，國際奧會懲處國際拳擊總會，另成立拳擊工作小組負責規劃及籌辦2020東京奧運拳擊資格賽，規定參賽資格之取得有兩種方式，首先透過今年3月3日至11日於約旦安曼舉行的「亞洲及大洋洲拳擊資格賽」賽事取得參賽資格；其次再由參加今年5月13日至20日法國巴黎所舉辦的「世界區拳擊資格賽」爭取最後入場券。

國際奧會拳擊工作小組規定，2020年亞洲及大洋洲區拳擊資格賽為奧運會資格賽，將產生女子22席與男子41席參賽席次，包括女子48-51公斤級有6席、女子54-57公斤級有4席、女子57-60公斤級有4席、女子64-69公斤級有4席、女子69-75公斤級有4席，男子48-52公斤為6席、男子52-57公斤級為6席、男子57-63公斤級為6席、男子63-69公斤級有5席、男子69-75公斤級有5席、男子75-81公斤級有5席、男子81-91公斤級有4席以及男子91公斤級4席。

此次拳擊隊派出陳念琴參加女子64-69公斤級、林郁婷參加女子54-57公斤級，摘下去年10月在俄羅斯烏蘭烏德舉辦世界拳擊錦標賽女子54公斤級獲得金牌的黃筱雯，參加此48-51公斤級比賽，期許選手在比賽中能穩定發揮，積極展現這段期間備戰奧運的出色成果，爭取最佳成績，更期盼順利獲得參賽資格，為我國爭取更多奧運參賽資格。

體育署將持續偕同拳擊協會及國訓中心等相關單位，持續強化相關設施設備，提供更優質競賽及訓練環境，及備戰奧運期間需求，以更有效率與發揮即時到位的後勤支援，以提升培訓效益，協助選手在今年2020東京奧運舞臺上獲得優異成績，為自己和國家爭取最高榮耀。

(中時 )