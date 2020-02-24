大學學測成績出爐，台中市僑泰高中開出亮眼成績！校方強調，全校高三學生考取4科55級分以上者多達20人，其中，醫科班學生大學學測成績出爐，台中市僑泰高中開出亮眼成績！校方強調，全校高三學生考取4科55級分以上者多達20人，其中，醫科班學生吳承謙更奪下4科60級分滿級分，希望選擇醫學院就讀的他目前鎖定台大醫或陽明醫為目標。

僑泰高中今年共有329人報考學測，其中4科55級分以上者有20人，皆可望錄取頂尖國立大學；50級分以上者有79人，交出漂亮成績單。校長溫順德指出，高中部學生交出亮眼成績，但緊接著還有繁星推薦、申請入學程序，僑泰在繁星推薦錄取頂尖大學人數堪稱連年稱霸全國，今年榜單一樣璀璨耀眼。

校方強調，除吳承謙以60級分滿分成績將挑戰醫學系外，林昊穎、盧至新也以58級分的好成績希望搶攻醫學系。值得一提的是，他們3人都是僑泰國中部畢業、直升高中部的學生，其表現展現該校六年一貫升學規畫的斐然成績。更奪下4科60級分滿級分，希望選擇醫學院就讀的他目前鎖定台大醫或陽明醫為目標。

僑泰高中今年共有329人報考學測，其中4科55級分以上者有20人，皆可望錄取頂尖國立大學；50級分以上者有79人，交出漂亮成績單。校長溫順德指出，高中部學生交出亮眼成績，但緊接著還有繁星推薦、申請入學程序，僑泰在繁星推薦錄取頂尖大學人數堪稱連年稱霸全國，今年榜單一樣璀璨耀眼。

校方強調，除吳承謙以60級分滿分成績將挑戰醫學系外，林昊穎、盧至新也以58級分的好成績希望搶攻醫學系。值得一提的是，他們3人都是僑泰國中部畢業、直升高中部的學生，其表現展現該校六年一貫升學規畫的斐然成績。

(中時 )