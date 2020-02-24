大學學測成績出爐，台中市僑泰高中開出亮眼成績！校方強調，全校高三學生考取4科55級分以上者多達20人，其中，醫科班學生大學學測成績出爐，台中市僑泰高中開出亮眼成績！校方強調，全校高三學生考取4科55級分以上者多達20人，其中，醫科班學生吳承謙更奪下4科60級分滿級分，希望選擇醫學院就讀的他目前鎖定台大醫或陽明醫為目標。
僑泰高中今年共有329人報考學測，其中4科55級分以上者有20人，皆可望錄取頂尖國立大學；50級分以上者有79人，交出漂亮成績單。校長溫順德指出，高中部學生交出亮眼成績，但緊接著還有繁星推薦、申請入學程序，僑泰在繁星推薦錄取頂尖大學人數堪稱連年稱霸全國，今年榜單一樣璀璨耀眼。
校方強調，除吳承謙以60級分滿分成績將挑戰醫學系外，林昊穎、盧至新也以58級分的好成績希望搶攻醫學系。值得一提的是，他們3人都是僑泰國中部畢業、直升高中部的學生，其表現展現該校六年一貫升學規畫的斐然成績。更奪下4科60級分滿級分，希望選擇醫學院就讀的他目前鎖定台大醫或陽明醫為目標。
僑泰高中今年共有329人報考學測，其中4科55級分以上者有20人，皆可望錄取頂尖國立大學；50級分以上者有79人，交出漂亮成績單。校長溫順德指出，高中部學生交出亮眼成績，但緊接著還有繁星推薦、申請入學程序，僑泰在繁星推薦錄取頂尖大學人數堪稱連年稱霸全國，今年榜單一樣璀璨耀眼。
校方強調，除吳承謙以60級分滿分成績將挑戰醫學系外，林昊穎、盧至新也以58級分的好成績希望搶攻醫學系。值得一提的是，他們3人都是僑泰國中部畢業、直升高中部的學生，其表現展現該校六年一貫升學規畫的斐然成績。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。