科威特、巴林和伊拉克等中東國家在周一，各自出現本國首宗新型肺炎確診病例，病患全都到過伊朗。

其中，科威特上周末從伊朗撤回的700多人裡發現3人確診，巴林和伊拉克各有1人確診。

科威特與伊朗的航空公司上周末已暫停飛伊朗航班。沙烏地阿拉伯也停止民眾前往伊朗旅遊。

(工商 )