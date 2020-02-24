科威特、巴林和伊拉克周一各出現首宗確診病例 21:082020/02/24 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 科威特、巴林和伊拉克等中東國家在周一，各自出現本國首宗新型肺炎確診病例，病患全都到過伊朗。 其中，科威特上周末從伊朗撤回的700多人裡發現3人確診，巴林和伊拉克各有1人確診。 科威特與伊朗的航空公司上周末已暫停飛伊朗航班。沙烏地阿拉伯也停止民眾前往伊朗旅遊。 (工商 ) #伊朗 #科威特 #巴林 #出現 #確診病例 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際社會》南韓新冠肺炎確診病例新增31例，總數達82例 10:002020/02/20 財經 湖北以外地區新增病例16連降 多省份無新增確診病例 18:052020/02/20 兩岸 湖北監獄爆271例新冠肺炎病例 15:042020/02/21 兩岸 浙江省十里豐監獄民警瞞去過武漢 繼續上班致疫情擴散 18:252020/02/21 兩岸 伊朗新增13起武漢肺炎確診病例 其中2人不治 20:262020/02/21 國際 陸出院數破2千 14省無新病例 04:092020/02/22 焦點新聞 湖北21日治癒出院人數首度超過確診病例數 12:182020/02/22 兩岸 陸21個省區、市 22日新冠肺炎零新增 10:102020/02/23 兩岸 湖北以外陸新增18例 呈現波動下降趨勢 16:272020/02/23 財經 北京衛健委：密切接觸者轉換為確診病例的比例約為5.8％ 18:362020/02/24 兩岸 國際熱門新聞 皇家2字點怒火 哈利梅根砲轟女王 - 國際 1.4萬人流感病死 部分為新冠肺炎？美國回應了 - 國際 中東又有3國淪陷！科威特、阿富汗、巴林出現首起新冠肺炎病例 - 國際 39人29中鏢 韓赴以朝拜團恐大散病毒 - 國際 新冠肺炎煞不住！南韓大邱美軍眷屬中鏢 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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