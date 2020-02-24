日本共同通訊社周一報導，受到新型肺炎疫情自2月初在日本爆發影響，逾200艘國際遊輪取消到訪日本行程。

業者估計會令日本觀光業因此承受數十億日元計損失。

因為每1艘國際遊輪停靠日本港口，平均每艘會帶來約3,000萬到4,000萬日圓的總觀光消費。

(工商 )