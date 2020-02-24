逾200艘國際遊輸取消日本行程 22:472020/02/24 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本共同通訊社周一報導，受到新型肺炎疫情自2月初在日本爆發影響，逾200艘國際遊輪取消到訪日本行程。 業者估計會令日本觀光業因此承受數十億日元計損失。 因為每1艘國際遊輪停靠日本港口，平均每艘會帶來約3,000萬到4,000萬日圓的總觀光消費。 (工商 ) #遊輪 #日本 #行程 #取消 #遊輸 也許您會感興趣 推薦閱讀 日疫情失控 醫轟利益的選擇 04:102020/02/20 政治要聞 日本淪第二重災區仍不戴口罩？在地人揭原因 14:212020/02/20 日常 疫區日記：武漢不是一個論據 04:092020/02/21 兩岸藝文 日韓疫情拉警報 航班日日減 04:102020/02/21 產業．科技 又兩職員中招 日本兩八旬遊輪客死亡 04:102020/02/21 國際大事 蔡琴護團隊防新冠肺炎 取消上半年演唱會 04:102020/02/21 娛樂新聞 日恢復進口陸口罩 陸生街頭分發 網民籲大力支持 21:332020/02/21 兩岸 武漢急調7艘三峽遊輪 充當醫療團水上宿舍 12:312020/02/22 兩岸 日本1月零售額 恐連四個月萎縮 04:092020/02/23 財經要聞 全面清潔及消毒鑽石公主號 公主遊輪徵全球頂尖清潔公司 18:302020/02/24 生活 國際熱門新聞 皇家2字點怒火 哈利梅根砲轟女王 - 國際 1.4萬人流感病死 部分為新冠肺炎？美國回應了 - 國際 首爾市長朴元淳：一旦首爾失守 整個韓國將淪陷 - 國際 39人29中鏢 韓赴以朝拜團恐大散病毒 - 國際 假愛？梅根哈利婚姻夢一場 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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