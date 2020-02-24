日本共同通訊社周一報導，菲國工會聯盟（TUC）表示本田汽車決定停止在當地的零件生產。

其估計高達2000個菲國勞工的飯碗不保，其中包括本田約400名正式員工，和1千到2千名合約工人。

菲國政府已跟本田高層討論替代方案，把停工影響降至最低。

(工商 )