本田決定停止菲律賓零件廠生產 20:392020/02/24 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本共同通訊社周一報導，菲國工會聯盟（TUC）表示本田汽車決定停止在當地的零件生產。 其估計高達2000個菲國勞工的飯碗不保，其中包括本田約400名正式員工，和1千到2千名合約工人。 菲國政府已跟本田高層討論替代方案，把停工影響降至最低。 (工商 ) #本田 #生產 #菲國 #停止 #菲律賓 也許您會感興趣 推薦閱讀 口罩後輪到酒精？內行人揭2大原因：台灣不可能缺貨 00:092020/02/20 生活 揪甘心！這間公司自製口罩讓員工使用 09:212020/02/20 財經 LGD廣州新廠投產延後 今年OLED電視出貨預估下修1成 09:512020/02/20 財經 北港餐廳防疫 停止內用只接外送外帶 17:112020/02/20 社會 《國際產業》配合防疫指示，本田：武漢廠復工延至3月11日 15:062020/02/21 財經 越南稱供應鏈問題 可能影響三星手機生產 18:402020/02/21 財經 生產線響起機器聲 老闆員工信心足 04:102020/02/24 焦點新聞 趁疫脫鉤大不智 04:102020/02/24 論壇廣場 新生女嬰不爽出生 皺眉表情醫笑翻 09:392020/02/24 日常 網路誤傳有生產口罩 亞崴股價逆勢上漲 10:012020/02/24 財經 財經熱門新聞 黑天鵝釀周一大屠殺！ 美股早盤崩近千點 - 財經 美股滿江紅！台積電ADR重挫 這檔股強彈逾5％ - 財經 疫情大暴走！知名投資人：美科技股恐崩20％ - 財經 他曝下波「屠殺日」 散戶只能逃命？ - 財經 台積電放大絕助攻 華為新晶片輾壓死對頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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