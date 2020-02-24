大陸國家衛生健康委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山24日下午指出，出院患者重新感染機率很小的事件，不能代表什麼，可能是試劑盒敏感度不同造成的。至於目前試用的兩款藥物磷酸氯喹和阿比朵爾，使用上要注意調整，同時有某些疾病的患者使用上要注意。

據《人民日報》報導，2月24日下午鍾南山再次在廣州醫科大學附屬第一醫院，與廣東支援湖北醫療隊進行遠程會診。此次連線的是廣東支援湖北武漢防控疫情醫療隊重症專家組，對4位重症患者進行會診。

在會診中，鍾南山透露了關於兩大重要資訊：一、發生出院患者重新感染只是小概率事件，不能代表什麼，出院後檢測再次出現陽性的結果，可能是因為試劑盒的敏感度不同造成的。接下來，可以通過檢測血清IgG抗體等手段，來判斷出院病人是否重新感染。

二、第六版新冠肺炎診療方案增的兩款試用藥物磷酸氯喹和阿比朵爾，目前發現氯奎的轉陰週期稍短于阿比朵爾。「目前，氯喹平均轉陰時間4.2天，阿比多爾平均6-7天，但是氯喹在使用上要注意一些調整，對於一些有心理紊亂、有傳導障礙的患者在使用上要注意。」

(中時電子報)