人行持續釋放流動性，以緩和經濟下行風險，但新冠肺炎疫情在多個地區迅速蔓延、衝擊市場信心，整體股票型ETF淨流入金額下滑，過去一周淨流入下滑至85.3億美元，其中以美國股票型ETF淨流入51.2億美元最多。

其他股票ETF，全球股票型ETF獲淨流入26.6億美元，日本股票型ETF淨流出13.1億美元，新興市場股票型ETF小幅淨流入，大陸股票型ETF淨流出15.9億美元、為新興國家ETF流出金額最多。

富蘭克林證券投顧分析，儘管大陸政府積極釋放流動性、許多新興國家央行也降息刺激經濟，但新冠肺炎疫情在全球持續擴散，加上美國服務業數據下滑，引發風險趨避模式。大陸產能恢復進度緩慢，及境外疫情升溫恐壓抑貿易、觀光及旅遊活動，景氣動能走弱與企業獲利下修壓力恐陸續浮現，預期增添股市震盪壓力。

富蘭克林證券投顧建議，目前資金可兵分兩路，即增持美國複合債、伊斯蘭債及公用事業產業三大防禦資產，且歷史經驗顯示，疫情對經濟及股市影響屬短期，待疫情獲得控制後需求有望強勁復甦，看好美國、新興市場平衡型及股票型基金，採分批加碼或定期定額策略介入。

富蘭克林高科技基金經理人馬特．摩伯格指出，思考今年市場前景，不應只考慮年度的表現，需評量長期具備成長動能的領域和企業，儘管短期市場會受到各種因素影響，但創新仍是全球經濟價值創造的主要動力。持續看好五大主題的增長前景，即顛覆性商業模式、基因測序、智能機器、金融創新、大數據的發展與應用。

(工商 )