富邦媒（8454）旗下通路momo購物網，積極開拓運動領域市場，隨著運動全民化、時尚運動風格崛起，momo購物網24日宣布，運動服飾配件銷售年增近9成。

去年10月，momo購物網與運動指標品牌adidas結盟，設立《adidas品牌旗艦館》，開幕至今每月業績持續雙位數成長，表現極為亮眼。瞄準大學生開學購新衣潮，雙方首次聯手打造2月25「adidas超級品牌日」，全館上千品鞋款、服飾、配件限時3折起，momo再加碼9折優惠，還有不限金額送2％ momo幣回饋，滿額最高折1,200元，滿8000抽LOGO後背包等，預估「adidas超級品牌日」較平日業績成長15倍。

富邦媒表示，在網購便利性與商品多元性的優勢加持下，電商逐漸成為消費選購運動服飾配件的重要管道。

adidas為國際指標運動品牌，具運動時尚話題性，年年入榜網友票選最愛運動品牌行列，每推新品更是火速掀起熱議話題、打卡風潮，在momo上更廣受20歲以下消費者熱搜。

瞄準大學開學換新衣潮，25日的「adidas超級品牌日」主打商品包含IG打卡神鞋NMD R1，從初代OG原色至今每款新色皆佔據社群平台版面，還有跟上時尚圈大勢的Falcon W老爹鞋，復古元素與微增高設計實為街頭潮人必備鞋款，NMD R1及Falcon W獨家7折優惠，另外品牌經典LOGO帽Tee也限時現折近千元，Tubular Shadow經典鞋免千元即可輕鬆入手。

(工商 )