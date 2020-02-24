為了搶攻228連假商機，全台各大主題樂園爭相推出低價促銷案搶客，尤其鎖定親子遊商機！例如劍湖山世界，加碼祭出13歲以上門票只要1元、麗寶樂園主打親子套票999元、六福村推「愛的迫降價499元」一票玩到底、九族文化村「櫻花祭」夜櫻特別開放，推午後票550元搶客。

其中，劍湖山世界搶攻228連假的親子遊商機，即日起至3/1，12歲以下1元（同行者須搭配購599元優惠票）；228連假再加碼，13歲以上門票只要1元（同行者須搭配購899元票價）；2月壽星門票100元（同行者搭配一人現場購票，不限票種），12點以後全民只要399元。早鳥購票優惠即日起至2/27，到劍湖山FancyGo網路商城購票2人798元。

劍湖山世界表示，每天下午1時30分於彩虹劇場推出全國唯一蒙古國極限特技秀；另外，2/28至3/1推出轉貼分享「大聲讚出來」貼文集讚活動，出示貼文頁面即可獲得餐券，集滿100個讚，獲得100元餐券；集滿200個讚，可獲得200元餐券，以此類推，最高可獲500元餐券。

頗受遊客喜愛的劍湖山「活力健康包」，內含隨身健康噴霧或健康潔手液1瓶（送完為止） 、汽車摸彩券1張、園內消費優惠券1張、互動遊戲博iPhone 11乙局（限丟沙包、籃球神射手攤位），其中最大獎高級HR-V運動休旅車一台，將於3/1下午4點抽出，並於劍湖山世界粉絲專頁現場直播。

劍湖山世界進一步表示，旗下劍湖山渡假大飯店於2/27至3/1，推出每房2,288元起的限時搶購優惠活動；即日起至3/31入住劍湖山渡假大飯店，兩人成行每房3,988元起，加1元即可獲得劍湖山世界主題樂園門票1張。

為配合消費者在家或辦公室用餐的需求，劍湖山渡假大飯店同時推出便當外賣服務，2樓自助西餐廳兩人同行、第2位下殺至214元。

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