鍾瑶在台視、三立《跟鯊魚接吻》演活美豔高冷的杜艾紗，她認為杜艾紗有「厭男症」，個性剛強刁鑽不討喜，她透露下戲回家都要摸貓咪回神：「唯一喜歡艾紗的是她很堅強，不過女強人個性要與宏正擦出粉紅泡泡好難，之前和小樂合作、他是年輕弟弟很愛撒嬌，不怕和姊姊有肢體互動，感覺像家人。而宏正和我年紀相仿，一開始覺得嚴肅慢熟，不過他人如其名，很正派、有禮貌。」

羅宏正則覺得劇中角色易飛洋和他本性不同：「他有侵略性、很自由，做事不管別人眼光。我剛開始對鍾瑶印象不好，因她臉色差，後來才知是身體不舒服。」他也澄清，見到鍾瑶第一句話「妳還好嗎？」其實是試戲台詞，鍾瑶聽了恍然大悟笑說：「我也是根據實際情形回你『有點累了』。」

《跟鯊魚接吻》2月23日播出第四集，全體平均收視1.07再創新高，男性觀眾力挺《鯊》劇，35至49歲男性高達1.82，不過工作女性也有1.6。收視高點落在鍾瑶飾演美豔高冷的杜艾紗意外現身商品晚宴，與羅宏正看似曖眛共舞，兩人卻你來我往大談合作條件。

(中時 )