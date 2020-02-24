香港保安局局長李家超今（24）日晚間表示，會向南韓發出紅色危險警示，並不容許由南韓往香港的非居民進入香港。另外，香港多家旅行社也取消前往南韓的旅遊團。

根據《東網》報導，新冠肺炎肆虐全球，南韓最近確診個案大幅度飆升，有旅行社今日(24日)更宣布取消前往首爾的旅行團。

《東網》引述港府表示，由於南韓的確診個案數字持續及迅速上升，加上香港與南韓兩地往來頻繁，政府基於公共衞生考慮決定向南韓發出紅色外遊警示，提醒計劃前往該韓的市民調整行程，如非必要，避免前赴。

港府指，若必須前赴南韓的市民應密切留意新冠肺炎的最新情況及衞生署相應發出的旅遊健康建議。回港後，若出現發燒或其他病徵，應立即求診，主動告訴醫生最近曾到訪的地方及有否接觸動物，並佩戴外科口罩直至回港後14天，以防傳染他人。

港府提醒身處南韓的人士應加緊留意當地政府的公布，時刻佩戴外科口罩，盡量避免到訪當地的醫療機構及人多擠迫的地方，避免與發燒或有呼吸道病徵的人士有密切接觸；如有發燒或咳嗽，應戴上外科口罩，立即通知酒店職員或旅遊領隊，並盡快求診；及經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前；觸摸扶手或門把等公共設施後；或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。

在當地的香港市民，如需協助，可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」24小時求助熱線： 1868 或與中國駐大韓民國大使館聯絡。

香港保安局局長李家超今（24）日晚間表示，會向南韓發出紅色危險警示，並不容許由南韓往香港的非居民進入香港。

(中時電子報)