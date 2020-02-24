108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽結束了前三天賽程，上屆亞軍義守大學在6名球員得分達雙位數幫助下，102比91力克國立體大，累積2勝1負持續朝連3季挺進4強努力，國體大則是吞下3連敗。

義大呂威霆繳出25分、「小白」白曜誠24分，國體則以投進4記三分球的陳俊男22最高。

國體陳俊男狂飆22分，可惜未能助隊在UBA 8強賽開胡。（大專體總提供）

賽後義大女教頭謝玉娟坦言球隊不少傷兵，昨天對輔仁大學一節傷了1個球員，還好沒有比賽沒有12節，不然就頭大，而昨天手肘受傷的白曜誠和腳踝小扭的邱忠博狀況還好，左小腿撕裂傷的陳諾以目前情況比較嚴重，明天休兵日要做更明確的檢查。

對於球隊休兵日前拿到2勝1敗，謝玉娟表示，有提醒球員該拿得勝場要努力去爭取，雖然之後還有對健行科大、台灣師大、中州科大及世新大學4場硬仗，今天關鍵與國體一戰勝場入袋後，對中州、世新也要全力拿下勝利。

稍早健行科大86比56大勝世新大學，衛冕軍健行8強賽階段開出3連勝紅盤，世新則苦吞3連敗。

健行教頭劉孟竹指出，上次對世新打到延長賽才勝出，因為籃板卡位不確實才贏得辛苦，再度對決球隊上半場三分球命中率不高，則是出手猶豫，針對缺點進行修正，下半場做到提醒的重點，提升三分球命中率加守護籃板，才能擺脫世新追擊。

(中時 )