由於肺炎疫情擴散，避險情緒升溫，統計顯示，過去一周債券型ETF獲淨流入62.1億美元，以地區來看，美國債券型ETF流入28.5億美元最多，全球債券ETF淨流入12.3億美元居次，新興市場債與新興當地貨幣ETF也均獲淨流入。

以投資信評的類別觀察，投資等級債ETF獲流入43.6億美元最多，高收益債券ETF則是淨流出6.8億美元。富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，儘管新冠肺炎疫情的爆發，大幅增加全球經濟與企業營運的不確定性，但同時也提醒投資布局，應維持多元化投資組合的必要性。

愛德華．波克認為，預計今年第一季度經濟將受到打擊，像大陸這些受疫情影響最劇烈的國家，但也預期一旦疫情出現緩解，逆週期政策將支撐經濟出現V型反轉。目前基金產業佈局多元，不僅納入防禦型的公用事業、通訊及民生消費，也佈局評價面便宜的金融、能源、原物料，掌握未來疫情緩解後可能的落後補漲契機。

(工商 )