隨著COVID-19（簡稱新冠肺炎、武漢肺炎）疫情延燒，全球都在努力防疫，也連帶著讓消毒、防護產品熱銷，除了民眾熟悉的酒精、漂白水外，其實還有一種高效消毒劑「二氧化氯（ClO2）」也引發討論，就連桃園機場、停靠日本橫濱港的鑽石公主郵輪都是噴灑二氧化氯進行消毒，甚至還有藥局免費發放二氧化氯消毒水供民眾領取使用，到底「二氧化氯」是什麼？怎麼使用才能安心呢？

二氧化氯是一種人工製造出來的氣體，並不存在於自然環境中，是一種強氧化劑，對細菌、病毒、黴菌等微生物的細胞壁有較強的吸附和穿透能力，能有效地氧化細胞內的酶，以及快速抑制蛋白質合成，達到抑菌、殺菌的效果，且由於不含重金屬、不易殘留毒性、易揮發等特性，二氧化氯是對環境、人體及動物較為友善的綠色消毒劑，通常用於自來水消毒，也是合法的食品用洗潔劑。

相較使用漂白水可能會產生三鹵甲烷（THMs）等致癌物質，二氧化氯由於是利用氧化對抗微生物，因此不會產生氯化消毒副產物，二氧化氯和水反應後，會產生亞氯酸鹽，並未被國際癌症研究中心及美國環保署列為人類致癌物。

除了可以溶於水中，二氧化氯也可以氣體型態分散在空氣中，因此能將懸浮在空氣中的病毒氧化，同時也能對空間中的物體表面進行消毒，達到防堵病毒擴散的功能，在SARS時期，和平醫院也曾用二氧化氯進行消毒。

二氧化氯僅適合環境、器具消毒，不建議用於人體。（圖片來源：葉懿德製圖）

全民防疫時刻，許多企業、藥局免費提供給民眾、學校二氧化氯消毒水使用，但到底民眾拿了之後要怎麼使用，才能安全、安心消毒呢？

「消毒其實就是殺生，多少也會對人體產生影響，所以一定要適量、適時，如果量太高、時間太久，就容易會有不良的副作用，」清華大學化學系教授凌永健指出，二氧化氯的優點之一就是活性高，在水中很快會形成亞氯酸鹽，在空氣中經日光照射後，很快就能分解成氧氣和氯氣，不太會殘留，因此民眾用完後不需太擔心會有副作用，但通常這類消毒水都建議用於器具、設備消毒，不建議直接用於人體皮膚上。

１．二氧化氯不可食用：

二氧化氯為合法的食品用洗潔劑，僅可用於食品消毒，且政府有明確要求二氧化氯只能殘留1ppm以下，使用後需經充分清洗等其他適當處理，幾乎不可以殘留，但不少廠商宣傳時可能只講了前半段，讓民眾誤以為二氧化氯可以食用，其實是錯的。

有些廠商會用二氧化氯消毒水取代酒精做手部清潔。（圖片來源：pixabay）

２．二氧化氯不可用於人體：

有些廠商會用二氧化氯消毒水取代酒精做手部清潔，但依照法規來說，只有化妝品才能用在人體肌膚上，如果宣傳可在肌膚上殺菌，應先由食藥署審查許可，所以不符合這些法規要求的二氧化氯消毒水，只能用於環境清潔消毒。

而且二氧化氯是一種氧化劑，所以會讓皮膚受到氧化，若想清潔手部，建議還是用肥皂洗手是最好、最安全的方法，其次則是酒精。

３．不建議在室內不斷噴灑：

有些民眾會把二氧化氯消毒水裝進水氧機、加濕器裡，不斷在空氣中釋放，但二氧化氯是一種強烈的呼吸道刺激物，可能會經由鼻子吸入到體內，會造成鼻子、喉嚨及肺部的刺激、不適，因此不建議這樣的作法。

有些民眾將二氧化氯消毒水放進加濕器中，想藉此消毒居家環境，專家表示不建議。（圖片來源：pixabay）

有些二氧化氯產品號稱可以隨身攜帶，放置在胸口處即可近距離殺菌，消毒週遭環境空氣，甚至說可以取代戴口罩，對於這樣的產品，毒物專家、中原大學生物科技系副教授招名威直呼恐怖，並強調口罩較能確實阻擋病毒，且二氧化氯畢竟是化合物，仍有可能對人體造成影響。

招名威建議，儘量不要近距離使用，過量吸入也容易影響到呼吸系統，造成不適，直接接觸皮膚也會造成刺激、破壞皮膚角質，所以民眾在使用上要注意，不要直接碰觸到臉、手，可以用於環境、器具消毒，所以嬰兒、年長者、皮膚及呼吸系統較敏感的民眾要特別注意。

「像是醫療院所、實驗室需要殺菌時，也會用漂白水或二氧化氯來消毒，但通常我們會稀釋到500ppm以下進行消毒，否則長期接觸會傷害皮膚，」招名威表示。

其實二氧化氯只要低濃度就有不錯的殺菌效果，凌永健建議，大概50～150ppm即可，用來擦拭器具、設備消毒；若是用來浸泡器皿、餐具消毒，大概10～50ppm即可，並再用清水沖洗，且使用時要記得要戴手套，避免皮膚直接接觸，但他提醒，「若是在室內噴灑二氧化氯消毒水、氣體時，則要注意噴灑完就離開，避免留在室內，應待二氧化氯作用、揮發完，並通風一段時間後再進入。」

招名威則建議，使用完二氧化氯消毒後，最好再使用清水擦拭，因為這些被殺死的微生物屍體雖然肉眼看不到，但恐怕會成為其他微生物的養分，助長其他微生物，所以二次清潔很重要。

由於二氧化氯低沸點（約11℃）的特性，容易氣化逸散，因此凌永健也提醒，如果是已配製好的二氧化氯產品，應儘快用完，民眾不需要買大量囤在家裡，因為擺久殺菌力會降低，最好使用不透光、不透熱、不透氣的容器裝，或是用鋁箔紙包覆容器隔絕光線，且存放在陰涼、沒有光照的地方，能放置較久（約6個月），或者選用二氧化氯錠劑，保存期限較長，需要用時再調配即可。

(中時電子報)