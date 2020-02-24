日本政府24日召開新型冠病毒傳染病對策的學者學家會議，會後發表專家見解指出，從此病毒的特徵來看，完全防止人傳人的感染是不可能的，但可抑止感染擴大的速度，接下來1至2周是決定疫情會急速擴大還是會平息的重要關鍵時刻。

會議結論指出，日本今後應採取的對策之最大目標是，抑止感染擴大的速度，盡可能減少重症病患和死亡人數。

針對病毒檢驗的現狀則指出，現在PCR檢査是驗出新冠病毒的唯一檢查法，但必須在必要時適當地做病毒檢驗才行。從預防傳染病的政策觀點來看，對所有人做PCR檢查，對於對抗此病毒並沒有效。為防範急速擴大感染，應該將有限的PCR檢查資源集中給有可能重症化的病患做檢查之用，同時開發能迅速診斷的檢查組合。

有關日本目前醫療機構的狀況則指出，以首都圈為主的醫院內大多的傳染病病床都已提供給鑽石公主號郵輪染病的旅客使用，若擔心自己受感染的人都到醫院報到，恐怕會造成醫療提供體制的混亂，也可能讓醫院的感染急速擴大。

專家們希望民眾配合，若出現感冒、發燒等輕微症狀時，先不要外出，在家療養。但若發燒超過37.5度或感冒症狀持續4天以上，或出現很強烈的倦怠感或呼吸困難時，則絕對不要忍耐，立即向各都道府縣設置的「返國者、接觸者諮詢中心」商量。年長者及有宿疾者如症狀維持2天時就應商量。

沒有症狀者也要留意自己1天的行動模式，應盡可能避免與人面對面近距離接觸（彼此手臂伸出可碰到的距離），交談達一定時間以上，或去到與眾人交流的環境等。沒有症狀也有可能感染，但不要因為擔心就馬上就醫，這樣可能讓醫護人員和患者擴大感染，也會加重醫療機構的負擔。

此外，日本政府應要求教育機構、企業等希望能協助改變集會、活動的舉行方法，分散移動方法、採用遠端居家辦工或視訊會議等。

(中時電子報)