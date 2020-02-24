伊朗與義大利武漢肺炎疫情迅速蔓延，美國疾病管制中心將兩國旅遊警示調升至第一級，呼籲有意前往的民眾應做好預防措施，避免與病患接觸並勤洗手。台灣仍列社區傳播名單。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情在義大利失控，確診病例迅速突破150例，造成5人死亡。義大利政府封鎖10餘城鎮，大城停課並取消體育賽事和包括威尼斯嘉年華在內藝文盛會。

伊朗迄今確診感染61例，死亡人數增至12人。

根據《中央社》報導，鑑於兩國疫情嚴峻，美國疾病管制暨預防中心（CDC）升高對伊朗與義大利的旅遊警示至第一級。疾病管制暨預防中心未建議取消或延遲前往當地，但呼籲有意前往的民眾應避免與病患接觸，並經常以肥皂與水清洗至少20秒鐘，或用含60至95%酒精洗手液清潔雙手，同時避免以未清潔的手觸摸眼睛與口鼻。

武漢肺炎疫情全球快速蔓延，疾病管制中心1月底已將中國列入最高第3級旅遊警示，呼籲民眾非必要勿前往，CDC上週將日本與韓國列入第2級警示，呼籲老人與慢性病患者考慮推遲不必要的旅行。

報導指出，和伊朗、義大利同列第一級警示的還有香港。另外，伊朗、新加坡、台灣、泰國與越南則同列社區傳播名單。

(中時電子報)