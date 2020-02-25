新冠肺炎疫情在大陸31個省分全都出現確診案例，在四川，就有一名女子因為接獲消息，發現自己在確診患者出沒的地方工作，懷疑自己染上新冠肺炎，也怕因此傳染給家人，選擇離家出走，沒想到，10天後竟成了浮屍。

這名劉姓女子住在四川德陽，和丈夫在市區的市場經營雜貨店，日前因為聽到鄰居說，「某患者發病前曾前往該市場購物」，因此開始擔心自己感染新冠肺炎，更害怕傳染給家人。

劉女擔心感染，儘管家人不斷勸說，甚至已前往醫院檢查，結果正常，她仍心有餘悸。劉女在12日凌晨3點起床，穿上棉襖、戴著口罩出門，當時丈夫以為她是出門散心，沒想到上午5點仍沒有回家，感到情形不對勁，立刻出門尋找但沒發現她的蹤跡，只能報警處理。

女子的失蹤讓家人感到相當焦急，貼出尋人啟事，最後在橋下成為浮屍。（圖／紅星新聞）

當地警方接獲報案後，立刻動員仍找不到劉女，21日當地救援隊也介入協尋，調閱監視器畫面後發現，劉女12日曾走上黃河路大橋，但卻沒有過橋的身影，實際到現場看見橋上石頭欄杆和石階上有被踩踏的痕跡，初步研判婦人可能跳河輕生。

家屬隨後請消防隊打撈，但由於水面未發現婦人，猜測可能是被閘門口附近的潛流吸附在水底，最後決定開閘門洩水後再行救援；經過幾個小時的搜索，當地消防水上救援隊發現了「疑似人體」，為了怕被病毒感染，消防隊員先穿上防護服，才前往將人體撈上岸，最後順利將遺體轉運到岸邊。經家屬辨認，證實是失蹤10日的婦人，而這也讓家屬感到相當悲痛。

對此，德陽市疫情應急指揮部心理干預工作組專家劉平指出，劉女就是屬於「疑病狀態」，她從擔心被傳染，到懷疑有病，再到心理確認自己有病，其實就是疑病妄想，「如果是這樣的情況，建議患者和家人認真對待，最好及時到醫院心理科精神科尋求專業幫助，大陸中科院心理研究所副所長陳雪峰建議，在面對疫情時，一定要穩定情緒、理性分析，若真的無法放心，一定要主動尋求心理援助，才不會做出不理性的行為。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)