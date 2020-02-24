立法院今日進行朝野協商，討論新冠肺炎特別條例草案，行政院版草案將不會比照SARS期間，設置行政院長層級的特別委員會。民進黨團總召柯建銘表示，今年很特別，520總統就職後又要總質詢一次，蘇貞昌連任院長，又要來備詢，而且平均半年就會遇到一次總質詢，無需再特別報告。

為因應新冠肺炎疫情防制和後續產業振興紓困，朝野共提出8個版本的新冠肺炎特別條例草案，今日的朝野協商中，除了部分文字微調外，皆按照行政院版通過或保留院會處理，立法院預計在明日院會中完成三讀。行政院則將在本周四（27日）院會中提出600億元特別預算，院長蘇貞昌將於3月3日赴立法院備詢特別預算案，經過兩天委員會審查後，最快在3月13日三讀通過特別預算案。

國民黨立委曾銘宗認為，應比照SARS期間，在特別條例中規範成立行政院長層級的特別委員會，可以指揮跨部會運作，讓防疫、紓困更有效率。

柯建銘則表示，不需要疊床架屋，而且疫情緊急，行政院長沒有辦法一個月（到立院）報告一次，希望疫情盡快結束。行政院長總質詢半年一次，而且今年很特殊，520後又要總質詢一次，官員不需要整天都跑立法院，立委也可以透過總質詢行使國會監督，按行政院的版本，不需要另設特別委員會。

另外，民眾黨也提出行政院要3個月報告、6個月備詢。柯建銘則認為，如果行政院要半年才做報告，就要等到7、8月，相信520後蘇貞昌會續任，屆時就要再來備詢一次，而且各委員會召委選出來後，就可以把各部會找來報告了。

(工商 )