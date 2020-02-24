在AI、物聯網、大數據等科技的快速進步下，各產業的應用創意不斷浮現，全球智慧化商機也持續擴大。佳世達集團旗下友通資訊、維田科技、眾福科技在今年德國紐倫堡的Embedded World 2020中，以智慧工廠、智慧交通與強固產品為三大主軸，展示不同應用領域最適化的智慧解決方案。

智慧工廠是目前全球製造業焦點，友通資訊所展出的AIoT Smart Factory則將現有的製造系統再一步整合與強化，此一解決方案結合「人工智能AI」、「物聯網IoT」成為AIoT智慧工廠，活化工廠中的自動化機器、設備、電力等基礎架構，並將之與管理系統串聯。現場將模擬展示完整產線，從工廠門禁管理搭配人臉辨識高效能系統、高階HMI操控產線活動、AI瑕疵視覺檢測方案搭配多PoE機器視覺高運算系統。

除了友通整廠智慧化架構，維田科技的AI機器視覺解決方案，製造業者可透過其高階運算能力，以3D方式檢測產品瑕疵，提升產品品質，此外產線若有強化運算能力需求，此一解決方案也具備高度擴充性，可另外加入繪圖介面卡，提升產線效能。

交通系統是城市運作動脈，如何透過智慧化科技的協助，協助用路人便捷取得完整的道路資訊，已然成為智慧交通系統設計的重要考量。眾福科技與友通資訊在智慧交通展區中模擬了公車情境應用，包括乘客刷卡上下車、離峰尖峰時刻乘車狀況、司機駕駛行為等所有資訊，除透過攝影機擷取畫面，也可以透過車載電腦、條型電腦、行車紀錄監測系統等一系列車載系統，將資訊即時回傳到至雲端分析，必要時作出即時決策，以確保行車安全。

友通資訊展出車載電腦具備出色的散熱能力並獲得防震認證、E-Mark認證，為環境嚴苛的車載系統帶來更穩固、可靠的保障，並已獲歐洲警車使用。深耕顯示器技術多年的眾福科技，今年於智慧交通區中首次展出獨家全圓形面板，產品尺寸從1.3吋至5吋。

在強固型、特色產品展區中，友通資訊、維田科技、眾福科技聯手展出針對倉儲、食品、船舶等特殊環境場域所設計的解決方案。在船舶應用方面，眾福科技的航海用電子產品面板可解決船舶顯示器的高耗電問題，觀展來賓可由展示區的local dimming數據，看出其驅動電壓差異。

維田科技則分別為石油採礦、倉儲物流與食品製造加工推出最適化產品。其ATEX防爆應用解決方案通過防爆認證，可於易爆環境操作，適用於石油採礦、天然氣化工等嚴苛危險環境，在提高生產效率與可靠度同時兼顧環境安全。智慧倉儲雙顯示車載電腦主要應用於工程車與堆高機，透過車載電腦與中控中心的連結，強化倉儲物流管理、即時派工、遠端監控、車隊管理、進銷存倉庫作業管控、車輛軌跡監測等效益，提升倉庫與物流管理的正確性與作業效率，並且有效降低人力成本。針對衛生安全有高度要求的食品製造加工業，推出EN 1672-2食品級工業電腦，此產品已通過食品級安全認證，可用於食品自動化生產，確保生產製程不被汙染，食品自動化生產安全無虞。

(工商 )