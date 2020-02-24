取自蔡英文臉書

台北國際書展曰前宣布因防疫而延期， 蔡英文總統今天在臉書分享她最近閱讀的書籍，呼籲防疫期間在家裡多看書，「除了增廣見聞，也能支持寫作者和出版社」。

蔡英文表示，為了確保防疫周全，前陣子台北國際書展 宣布延期，不過該看的書還是要看！多看書，除了增廣見聞，也能支持寫作者和出版社。「請大家跟我一起響應文化部 的活動，在臉書貼出你正在讀的書，好嗎？」

她也分享自己最近讀的幾本書：

1.自由的窄廊：國家與社會如何決定自由的命運（衛城）

2.Soac的台灣菜：五十四道家庭料理（大塊）

3.屋簷下的交會：當社區關懷訪視員走進精神失序者的家（游擊文化）

4.日常生活的能源革命：八個台灣能源轉型先驅者的故事（春山）

5.時代的驚奇：華盛頓如何形塑自己成為革命的象徵、共和國的領袖（人文社群）

6.毋甘願的電影史：曾經，台灣有個好萊塢（春山）

她也點名洪慈庸、阿滴英文、范琪斐的美國時間，「請分享你們正在讀的書，然後標記書展延期閱讀不停息，一起多買書、多看書！」

(中時 )