第五屆監委任期到7月31日為止，但本屆監委調查案累積仍有200案以上未完成，甚至有監委擔心彈劾案「彈不完」，已有擬於3月初的監察院談話會中提出臨時動議，不排除在下班後加班處理彈劾案。

本屆監委任期只到7月底，監院近期已出現「卸任症候群」，據了解，目前監察院僅有80幾個調查官，但到上月為止，卻有多達200個以上的調查報告還在趕寫當中，時限比外界想像的還短，本屆監委沒有機會一路拚到7月31日。

知情人士指出，監察院的委員會都在每個月上旬，除了調查報告趕寫人手不足外，若調查案涉及彈劾，很有可能連彈劾的機會都沒有，原因是部分監委經常請假公出，導致彈劾審查會被迫流會。

而監察院處理彈劾案，一般而言，每月僅有3個時段較佳。一是每月第一周的星期二上午，因為下午開談話會，上午的時間會空出來，二是第二周的周二院會結束後，人員較齊，三則是第二周的周四召集人會議後的空檔時段，因此很多監委擔心彈劾不完，「一個月僅有3個時段，彈劾案根本排不進去」。

另據了解，監察院長張博雅近日再度通知監委，凡是第三屆、第四屆監委的調查案必需清倉結案，張博雅是以「行政績效」為由，發給每位監委公文，但相關要求涉及代行委員會職權，且監察院「一案不二查」，一旦調查案被「結案」，影響重大，若非有新事證，將無法重啟調查，張博雅的這項要求引發監委反彈，3月的監察院的談話會很有可能有監委將提不同意見。

張博雅要求把兩屆監委的調查完峻的未結案件清倉，在2016年曾引發已卸任監委李復甸不滿，還曾投書媒體表達己見，這次張博雅再度要求凡屬第三屆及第四屆監委調查案件，若無監委接續調查或督導者，必需清倉結案，仍有監委持不同看法，預料都將在3月談話會中提出討論。

(中時 )