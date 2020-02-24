保護學童開學防疫 ，旺旺水神獲基隆幼兒園力挺。（吳康瑋攝）

保護學童開學防疫 ，旺旺水神獲基隆幼兒園力挺。（吳康瑋攝）

保護學童開學防疫 ，旺旺水神獲基隆幼兒園力挺。（吳康瑋攝）

新冠肺炎疫情持續延燒，國中、小學及公托明天開學，為了避免造成防疫缺口，基隆各級學校紛紛大舉進行消毒作業，民眾排隊搶買酒精卻一瓶難求，對此，旺旺集團於17日開始就在全台90處補充站免費贈送「水神抗菌液」，基隆也有據點可以免費領取。

基隆市議員鄭文婷日前以「次氯酸水」為主題特別開記者會，讓民眾認識次氯胺水，還找市立醫院長王慧珺前往參加，她稱「瓶裝的次氯酸水噴出來一接觸空氣就氧化了，剩下鹽巴和水」。此言一出，遭專家現身出來為水神說法，專家提醒指出，水神為次氯酸水，具天然殺菌特性，其氧化力更能破壞病毒，餐盒、醫療院所、居家以及個人消毒防護都能使用，雖然接觸光線易還原成水和其它微量元素，但只要民眾領取時，用不透光容器保存就沒有問題。

藍營中央委員林益諄也號召「防疫無死角」，帶著消菌液前往基隆安樂區基金一路的「ㄚㄚ幼兒園」為宣導新冠肺炎的衛教宣導，並將勤洗手這個好習慣，用唱歌的方式，讓年紀較小的學童也可以耐著性子把手洗乾淨。

幼兒園的打掃阿姨，也依照專家建議，正確的保存、使用殺菌液，她指出，打掃環境真的很方便 沒有味道也沒有刺激不舒服的感覺，對比那些會散發濃種刺激臭味的酒精，將殺菌液用於打掃環境很方便，但她也提醒民眾，不透光瓶裝才能有效讓殺菌水不氧化，失去了功效。

水神經銷據點指出，每天門市中午1點到傍晚6點，符合條件的民眾只要帶著相關證件及自備容器，就可免費領取水神抗菌液，平均每天都發放約300公升，更呼籲想免費領取的民眾要搶要快。

(中時 )