有112年歷史的日本京都桃山小學和有123年歷史的桃園國小締結姊妹校。(蔡依珍攝)

校方送上桃園國小美術班專任教師、也是書藝新生代黃伯思的書法畫作「高情厚誼」希望兩校情誼長長久久。（蔡依珍攝）

有112年歷史的日本京都桃山小學，2017年起參訪有123年歷史的桃園國小，讚百年老校，卻成功打造成「5T創客智慧學校」，具有新創與動能，經「3年考核」，24日兩間「桃小」順利締結姊妹校，桃山小學副校長兒玉裕司也讚：「終於等到今天！」笑言在疫情下的「生死之交」一定更緊密。

日本京都教育大學附設桃山小學2016年在教育局長高安邦的引薦下，首次參訪桃園國小，開啟兩校交流契機，被笑稱是「媒人、紅娘」的高安邦說，桃園國小是桃園市創校最早的小學，近年成功打造「5T創客智慧學校」，成為國內外教育團體參訪焦點，更是桃園市政府「新桃園智慧城市旗鑑計畫」的重點智慧學校，「最老、卻最先進」，樂見兩校簽訂友好協定。

兒玉裕司說，首次到訪驚豔桃園國小的傳統與創新，原本希望早點簽訂友好姊妹學校協議書，但學校規定要有3年以上交流經驗，2017年起連續3年帶領6年級師生到桃園國小上課，體驗創客DIY、機器人自走車等課程，留下深刻的印象。

桃園國小校長吳雅芬說，日本桃山小學隸屬於京都教育大學，位於以造酒和豐臣秀吉聞名的京都伏見區桃山，是個充滿自然與傳統的京都小學，創立於1908年（明治41年），和桃園國小都是走過世紀，擁有百年悠久歷史又先進的學校，3年來透過1對1學伴制度及同儕合作學習的模式和日生交流，期許成為姊妹校後，台灣師生也能到日本交流，讓孩子跨足世界，拓展學習視野。

在日本京都教育大學附設桃山小學副校長兒玉裕司及教頭桑名良幸來訪5天的行程中，校方也安排參觀桃園市知名景點如角板山行館、大溪老茶廠、兩蔣文化園區、大溪木雕博物館，及桃園附近三峽祖師廟，鶯歌陶瓷博物館等，作為桃山小學六年級學童來台畢業旅行行前規畫參考，桃園國小家長會卓靖倫會長也展現東道主的熱情，舉辦歡迎餐會歡迎千里來訪的日本嘉賓。

家長會長卓靖倫說，教育是沒有時間、沒有距離、沒有疫情的限制，都要持續進行，兩個百年老校是天作之合，讓締結之日值得紀念，笑言自己是第四年的家長會長，正好「坐享其成」，會秉持前三任會長的教導，讓台日兩校友好互動傳承下去。

(中時 )