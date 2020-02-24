韓國JTBC電視台的美女主播金玟我（김민아）驚傳主持英雄聯盟韓國賽事時發燒，身體不適先行離場，所屬電視台也在今（24）日表示當天的工作人員與金玟我本人都將在檢驗報告出爐前隔離，稍早檢驗結果出爐判定為陰性。

韓國甜心電競女主播金玟我昨（23）日主持英雄聯盟韓國聯賽時，突然身體發燒不適，全體工作人員也跟著她一起隔離，如今檢疫結果出爐。（圖／翻攝自韓網）

金玟我除了擔任電競主播與主持人外，也是JTBC 電視台早上的氣象主播，她也在IG表示，發燒超過37.5度，但沒有新冠肺炎的症狀，今日稍早的檢疫結果出爐，也確認她是陰性，而《英雄聯盟》LCK聯賽也將落實防疫措施繼續舉行。

金玟我的染疫隔離也引發大批網友討論，除了她是首爾的新聞主播外，也是韓國少數的英雄聯盟女主持人，加上甜美外表，讓她一直都受到很多關注，最重要的是她在比賽期間採訪了每位MVP選手，甚至和各個戰隊的選手都近距離接觸，若確定染病的話將對英雄聯盟韓國冠軍聯賽（LCK）形成很大的打擊，所幸她呈現陰性，LCK下一場比賽也將在26日禮拜三舉辦。

(中時電子報)