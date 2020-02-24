南韓旅遊提升至第3級警告，長榮與立榮航空今日宣布，韓國部分航班將會異動，並提供4月底前出發的旅客退、改票免收手續費，並自明日起不主動提供毛毯、枕頭，餐點改為一次性冷餐及飲料。
長榮、立榮航空因應韓國疫情提升為第三級，將自25日起陸續調整往返韓國機上服務流程，耳機、頭墊布、餐巾等必要的服務用品，均採用一次性拋棄式產品，毛毯及枕頭則正常裝載但不主動提供，一旦經使用後就會立即清洗及消毒。報章雜誌、酒菜單等均取消裝載，座椅前方也僅放置安全需知卡及清潔袋。各艙餐點均改為一次性之冷餐及飲料，特別餐僅提供素食餐，網路選餐也同步取消，免稅品則僅接受網路預購。
長榮航空已要求飛航二級以上警示區的空勤組員，必需於報到前及報退時量體溫，機上服勤時全程配戴口罩及手套執勤。
因應疫情發展及市場需求，長榮與立榮航空飛航韓國的部分航班將會異動，並提供4月30日前出發的旅客退、改票免收手續費服務，最新航班異動訊息以及退、改票規範，將公佈於長榮航空「新型冠狀病毒肺炎資訊專區」。
(中時 )
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