新冠肺炎疫情蔓延下，大陸多省市已將開學日延後到3月。臨近開學但疫情仍未得到全面控制，大陸教育部24日宣布，原則上疫情得到有效控制前，大學生不返校、高校不開學；高校開學後，要嚴格措施，加大校園管理力度。

肺炎疫情影響大陸31個省市，大陸教育部在1月底已發出通知，要求各級學校將開學日期延後，同時將開學日期的決定權下放各地政府。包括山東、浙江、重慶、廣東、安徽、江蘇和上海、北京等省市，早已宣布各級學校2月底以前不開學。

大陸教育部24日在官網公布，統籌謀劃高校開學工作，要堅持屬地原則、建立追蹤明細、做好開學準備、落實錯峰返校。原則上疫情得到有效控制前大學生不返校、高校不開學；高校開學後，要嚴格措施，加大校園管理力度。

此外，進一步做好線上教育教學。包括完善中小學網上教育教學平台建設，完善中小學線上教學資源審核機制，制定高校一校一策、一校多策的線上教學方案。

至於中小學開學方面，教育部稱，要壓實屬地責任，強化省級教育部門統籌，以縣為主，根據當地疫情發展情況，科學研判評估，制定錯時錯峰開學方案，做好教學銜接。

(工商 )