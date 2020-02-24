前中正預校校長、前退輔會主委周世斌先生，今日(24日)於家中昏倒送往榮總，仍在晚間6時30分與世長辭，享壽90歲。許多受教於周前校長的中正預校校友們都驚感悲傷，深深感懷校長在預校創建過程中，付諸深邃的貢獻與教育、關懷預校學子的偉大成就。

周世斌將軍，四川富順人，民國19年生，民國37年12月入成都中央軍校第24期，之後出國深造，民國57年畢業於西德指揮參謀大學。民國64年8月~66年8月任117師師長，駐防烈嶼，同年擔任中正預校第2任校長，任期是民國66年至70年。

之後，也曾擔任中央警官大學校長，退除役兵輔導委員會秘書長，副主任委員，主任委員。後任國民黨中央常委，國民黨中央黨部軍隊特別黨部主任委員。民國84年5月到89年6月任中華電視公司董事長。

周世斌校長對中正預校中五期畢業三十年同學會致詞

中正預校校長聯合會發表聲明：校長是一位偉大的教育家，與夫人照顧預校學子，數十年如一日，為教育、為理想而堅定不移，勞心勞力，為國防幹部儲育人才無數，備受軍政各界尊崇。

校友會為感念校長 懇請全體校友共同追思與懷念 周校長 他的精神與典範將伴隨預校校友繼續勇往直前。

(中時電子報)