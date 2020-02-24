英國航空一架從倫敦希斯洛機場飛往義大利北部大城米蘭的航班都已離開閘口準備起飛，但3名乘客卻臨時變卦，不願前往，擔心飛往米蘭可能會染上新冠肺炎。最後航空公司尊重3人意願，同意讓3人「落跑」，因而延誤班機起飛時間。

據報導，就在飛機要起飛的前幾分鐘，三人獲悉義大利北部已傳出第四起新冠肺炎死亡病例，拒絕前往，擔心到了當地可能染疫。機長遂透過廣播告知乘客，「班機原本已離開閘口，現在要重新連接空橋」。因為這一插曲，班機延誤了15分鐘。

(中時 )