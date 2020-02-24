臨時變卦不想飛米蘭鬧著下機致班機延誤 21:492020/02/24 中時 鍾玉玨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 英航（圖／Shutterstock） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英國航空一架從倫敦希斯洛機場飛往義大利北部大城米蘭的航班都已離開閘口準備起飛，但3名乘客卻臨時變卦，不願前往，擔心飛往米蘭可能會染上新冠肺炎。最後航空公司尊重3人意願，同意讓3人「落跑」，因而延誤班機起飛時間。 據報導，就在飛機要起飛的前幾分鐘，三人獲悉義大利北部已傳出第四起新冠肺炎死亡病例，拒絕前往，擔心到了當地可能染疫。機長遂透過廣播告知乘客，「班機原本已離開閘口，現在要重新連接空橋」。因為這一插曲，班機延誤了15分鐘。 (中時 ) #米蘭 #起飛 #臨時 #變卦 #班機延誤 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 米蘭時裝周／韓藝瑟、木村光希看FENDI 欣賞豐滿曲線美 19:272020/02/21 消費 公主號台客包機準備起飛 謝長廷：這趟旅行大團圓收場 20:302020/02/21 政治 米蘭時裝周／Moschino有請法國時尚皇后 「蛋糕裝」上身 20:542020/02/21 消費 米蘭時裝周／陳靜看Max Mara 感受大海的魅力 20:532020/02/21 消費 陸海空淪陷 韓三軍官兵禁足 01:552020/02/22 國際大事 老爸退休想去花東買房 女兒誓死反對 網酸：DPP執政房價起飛！ 09:502020/02/23 社會 疫情波及米蘭時裝周 亞曼尼秀不開放改採直播 17:562020/02/23 國際 義大利成歐洲重災國 封鎖11城鎮 01:582020/02/24 國際大事 史無前例 義甲球賽延期 米蘭時裝秀改直播 01:582020/02/24 國際大事 華新科明線上法說 與國巨臨股會互別苗頭 16:122020/02/24 財經 國際熱門新聞 皇家2字點怒火 哈利梅根砲轟女王 - 國際 1.4萬人流感病死 部分為新冠肺炎？美國回應了 - 國際 首爾市長朴元淳：一旦首爾失守 整個韓國將淪陷 - 國際 39人29中鏢 韓赴以朝拜團恐大散病毒 - 國際 假愛？梅根哈利婚姻夢一場 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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