華為消費者業務CEO余承東24日表示，2019年華為智慧手機出貨量達到2.4億支，超過先前預期的2億支。且2020年以來，華為手機持續熱銷，截至2020年1月份，其華為5G手機發貨量已超過1千萬支。

新浪財經報導，余承東24日出席華為終端產品與戰略線上發佈會，表示華為2019年營收預計為人民幣（下同）8,500億元，較上年同期增長18％。此外，華為24日也正式發表新一代折疊螢幕手機華為MateXs，除了採用麒麟990 5G 晶片。另外，華為還發表最新平板電腦MatePad Pro 5G，搭載麒麟990 5G SoC晶片。

根據華為終端官方微博透露，華為MateXs將於2月26日上午10:08開放線上預約，其售價為2,499歐元起。

華為原訂在2月底登場的全球最大行動通訊展MWC上發表新產品，但受到疫情影響，MWC取消今年的展覽，華為改以線上發表會方式亮相高階新品。

(工商 )