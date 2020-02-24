吳青峰日前遭到合作15年的恩師林暐哲提告違反《著作權法》，台北地檢署24日依違反著作權法起訴吳青峰及其唱片公司哈里坤的狂歡公司。對此，吳青峰所屬「環球音樂」發表聲明表示：「環球音樂旗下藝人吳青峰，因公開演唱自己所創作之歌曲，遭台北地方檢察署 起訴一事，至感錯愕及深感遺憾。」

聲明中提及林暐哲、吳青峰的「詞曲版權授權合約」，正如雙方公開聲明所述，已於2018年底終止，檢察官未深入調查、也未傳訊證人，或比對證物，遽行起訴，令人難以心服！相信此案移送法院後，刑事庭法官會還吳青峰公道。

而雙方於2018年9月會面合意詞曲版權授權合約不再續約，吳青峰10月再度寄送存證信函以資證明，雙方也於 2018年底發表共同聲明互相祝福。未料時隔半年，林暐哲突然反悔，片面要求吳青峰延長雙方之詞曲授權合約，吳青峰震驚意外，多次數度主動聯繫林暐哲未果，驚覺慘遭15年來最信賴的人惡意刁難對待。

蘇打綠團員小威、家凱、馨儀等人與陳文茜皆發文力挺吳青峰，小威寫道吳青峰2019年面臨前所未有的巨大壓力，「青峰正在經歷的，怎麼看都不像是一個已經公開聲明彼此祝福的恩師會對自己疼愛了十幾年的徒弟做的事情，我想不透。」馨儀則分享欣賞了吳青峰日前小巨蛋演唱會的心情，及看到吳青峰被起訴消息等，「除了心疼和難過也沒別的了。」

陳文茜同樣也替吳青峰喊話，高明的著作登記，並不代表擁有著作，著作權保護的目的，不是為了保護誰先伸手做了「著作登記」，而是誰才是真正著作者，並提到「令人憤慨的不是受苦，而是受這苦，沒有理由！注意，別用契約馴服歌頌者。」

(中時 )