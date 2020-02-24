首爾市長朴元淳就2019年冠狀病毒疾病疫情表示，目前首爾沒出現重症患者，一旦首爾失守，整個韓國都將淪陷。
根據《中央社》引述韓國「中央日報」網路版報導，朴元淳今天清晨接受韓國放送公社（KBS）廣播電台「金景來最強時事」節目採訪時說：「未來一週能否成功阻止冠狀病毒疾病疫情擴散，是防控這場疫情的關鍵。」
朴元淳對22日強行在首爾光化門廣場一帶集會的市民團體「文在寅下野泛國民鬥爭本部」強烈批判。
報導說，不久前剛發布首爾市暫時禁止舉行集會的朴元淳說，「主導這項集會的全光勳（音）牧師聲稱感染冠狀病毒疾病也是一種愛國，懷疑他精神是否正常」，並警告「將委託首爾地方警察廳行使公權力，使他無法舉行任何集會活動」。
報導指出，朴元淳表示，新天地耶穌會教會是導致2019年冠狀病毒疾病在韓國擴散的主要原因。他說，「新天地教會是導致疫情向全國擴散的核心，已有數百人因為參加新天地集會的人員感染」，「雖然新天地表示願意配合（政府的防疫政策），但我們不能僅僅依靠教會的自覺來防控疫情。」
(中時電子報)
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