桃園市長鄭文燦24日與全市11家急救責任醫院組成「COVID-19聯防醫療網」。(衛生局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦24日與全市11家急救責任醫院組成「COVID-19聯防醫療網」。(衛生局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦24日與全市11家急救責任醫院組成「COVID-19聯防醫療網」。(衛生局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦24日與全市11家急救責任醫院組成「COVID-19聯防醫療網」。(衛生局提供／蔡依珍桃園傳真)

新冠肺炎疫情持續延燒，衛福部長陳時中到桃園也強調防疫重點在避免醫療體系崩盤，桃園市長鄭文燦24日立即與全市11家急救責任醫院組成「COVID-19聯防醫療網」，並簽署合作聲明書，共同攜手對抗疫情。

鄭文燦務求防疫沒有死角跟漏網地方，整備首重於第一線醫療作業，針對疫情期間就醫與住院需求可能增加，希望強化院內病床與防疫物資調度與院際間轉診合作機制，避免可能發生的急診壅塞及病房滿床，必要時協調急救責任醫院轉診及醫療設備調度等相關事項。

桃園市政府與11家急救責任醫院簽署合作聲明書，作為後續共同防疫事宜的基礎，雙方達成合作機制包含「跨院病房床位支援」、「跨院醫事人力支援」、「跨院醫療設備及防疫物資支援」、「跨院轉診合作機制」及「緊急醫療防疫專業諮詢」共5大合作事項。

鄭文燦表示，面對境外疫情嚴峻，市府嚴陣以待，因應疫情所需，協請本市11家急救責任醫院加入「COVID-19聯防醫療網」，醫院可運用網絡平台，協調院際間病房床位支援(含一般隔離病房床位、負壓隔離病房床位等)、醫事人力支援、醫療設備及防疫物資支援 (如葉克膜、呼吸器等) 、轉診合作機制，並能以通訊方式，進行緊急醫療防疫專業諮詢，如有特殊或緊急事件，可經由衛生局協調。針對醫院提出防疫需求，市府也會第一時間盡全力協助。

衛生局王文彥局長呼籲，大陸目前疫情嚴峻，民眾若自政府公告的流行疫區返國，應確實配合中央防疫政策實施居家檢疫14天，期間若有發燒（≧38℃）或呼吸道症狀，可撥打防疫專線1922、0800033355，由衛生局安排就醫，切勿違反居家檢疫規定逕自外出。如有相關疑問可撥打防疫專線或1999市民諮詢服務熱線洽詢。

(中時 )