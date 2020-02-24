台鐵局「員工福利精進措施」案已正式獲行政院核定，台鐵局今日表示，自109年2月15日起，員工於不兼領、不重領原則下，可發給子女教育助學金、生育及結婚獎助金2個月薪、父母及配偶的喪葬慰助金。

台鐵局為提供全年無休服務，員工需常年輪勤輪班而無固定休假及休息時間，且開放式的鐵路軌道，具高危險及重勞力的付出，與一般公務人員工作型態落差甚大。然同為國家考試及格的公務員，卻無法享有行政機關婚喪生育及子女教育補助等各項生活津貼補助，台鐵局爭取多年未果，已造成機關攬才與留才困境。

台鐵局持續與台灣鐵路工會協商，並密集與交通部研商爭取支持，決定突破以往適用生活津貼的法規限制，改採專屬於台鐵局「員工福利精進措施」方案，歷時15個月冗長的修正、溝通與說明，終獲行政院同意發給子女教育助學金大學每學期給與1萬3600元、五專後2年及二專1萬元，五專前3年7700元，高中3800元，高職3200元，國中（小）500元；生育及結婚給與2個月薪額；父母及配偶的喪葬慰助金為15萬4550元、子女9萬2730元，於不兼領、不重領原則下給與適當補貼。

(中時 )