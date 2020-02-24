由於韓國與義大利新冠肺炎疫情惡化，市場開始憂心疫情短期內恐難撲滅，全球經濟衝擊將進一步擴大，在韓股率先崩跌引發連環爆下，全球股市陷入黑色星期一股災，韓股暴跌近4％，創2018年以來單日最大跌幅，歐美股市主要指數也都重挫約3％。

疫情升高，韓股周一跳空重挫，Kospi指數收盤暴跌3.9％，創2018年以來單日最大跌幅，市場恐慌程度可見一斑。亞股全面收低，泰國股市重挫4％，印度股市大跌2.0％。

歐股開盤全面躺平，義大利大盤狂洩4.3％，為2016年以來最大跌幅，德國與法國股市跌幅均超過3.7％，Stoxx 600泛歐股市指數重挫3.5％。

華爾街股市繼上周五收長黑後，周一全面跳空開低，道瓊工業指數開盤暴跌800點或2.8％，來到28,170點，標普5百與那斯達克指數分別重挫2.6％與2.9％。

儘管大陸新冠肺炎有降溫跡象，但疫情卻有向全球其他國家蔓延之勢。韓國確診病例已增至763例，死亡人數達7人，是除了大陸以外疫情最嚴重的亞洲國家。政府周日並將疫情警戒升高至最高級的紅色，為2009年禽流感以來首見。

歐洲疫情最嚴重的國家義大利情勢同樣升溫，確診數已來到165例，死亡人數也增至4人，為抑制疫情擴散，義大利政府至少已在10個城鎮實施嚴格的隔離措施。

伊朗確診病例雖然只有43人，但死亡人數卻達8人，該國政府並預警，疫情擴散的速度可能遠超過政府的監控。

荷蘭安智銀行首席亞太經濟學家卡奈爾（Robert Carnell）表示，「鑒於疫情有向全球其他國家蔓延之勢，已不僅僅是亞洲地區的問題，股市短線恐將面臨嚴重的下壓。」

花旗北美首席商品研究部門主管杜希（Aakash Doshi）指出，「新冠肺炎疫情已開始影響資產行情，如果疫情在全球其他地區蔓延，並摜壓股市下跌，商品價格短線將持續看跌。」

(工商 )