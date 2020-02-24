A-Lin日前在台北小巨蛋舉辦3場「Passenger 旅．課」世界巡演，順利落幕，父母、姊姊皆到場力挺，但她的老公黃甘霖和12歲女兒3天都缺席，僅表示有事無法到場，也沒參加慶功宴，再度引起了婚變消息，24日根據週刊報導，A-Lin、黃甘霖的婚姻不僅讓外界猜測已分開，就連在南部的黃家親戚中也有傳聞認為2人早就離婚。

對此，A-Lin經紀人瑞克24日電話未接、訊息已讀不回，未能取得回應。而A-Lin、黃甘霖結婚13年，日前在演唱會慶功宴上，被問及老公沒到是否會覺得失落？她直說：「不會失落，都在忙，而且在南部。」14日適逢情人節，沒有老公陪在身旁，她笑說：「天天都是情人節。」也透露在開唱前，家人、老公、女兒都有替她打氣，「每句話都感動，女兒說媽媽加油。」

此外，他們曾在2017年傳出婚變，當時網友爆料「（A-Lin與黃甘霖）明明就離婚了還裝，球界公開的秘密」，引起熱論，不過隨後A-Lin經紀人、黃甘霖皆駁斥離婚，黃甘霖更曬出夫妻倆的合照，破除謠言。

(中時 )