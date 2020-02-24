導演蔡明亮的新作《日子》入圍第70屆柏林影展主競賽單元，不僅是唯一華語代表，也是繼《天邊一朵雲》後，睽違15年再有台片入圍。23日蔡明亮帶著兩位男主角李康生、寮國新人演員亞儂弘尚希（Anong Houngheuangsy）出席文策院主辦的「台灣之夜」酒會，一出場歡呼不斷，成為全場焦點。導演蔡明亮重回自己27年前電影生涯跑影展的起點，這回帶著新作《日子》來到柏林，問起電影即將面對觀眾的心情，蔡明亮說：「片子要跟觀眾見面，就像是滾石頭一樣滾出去了，我當然是把電影做到最好，因為電影非常純粹，不像一般的電影結構和概念，所以也很好奇觀眾的反應。」

對於自己能受評審青睞，即表示西方觀眾能明白他的創作，蔡明亮不擔心他人看不懂，「我在每一步路的時候都在看大家反應，尤其到了電影節，大家都是熱愛電影的人，被選入主競賽，表示我的電影還有一線生機，內部的評審和選片委員選入我的片，第一關就過了，對我來說就滿安慰了。」他也說：「我到了這個年齡，不在乎結果，比較在乎過程，電影節本來就是扮演這樣的角色，提供不同國家、世代的視野，（對於結果）我隨遇而安。」

《日子》李康生（右）跟亞儂弘尚希。（汯呄霖電影提供）

他表示，自己一直做電影，很開心到了這個年齡做出《日子》，「到了這個年紀和身處這樣的電影工業時代，我一直在想如何接近真實、觸動人、觸動我自己。」電影《日子》沒有計畫、沒有構想、沒有劇本，斷斷續續拍了4年，蔡明亮盡善盡美，為了將電影琢磨成最佳狀態，中間一度停工重新來過，歷經剪輯、補拍、調光、混音等反覆調整，後期製作花了將近1年完成，投入極高心力。

《日子》導演蔡明亮（右）跟演員亞儂弘尚希。（汯呄霖電影提供）

而素人男主角亞儂人生首次面對大場面，蔡明亮笑笑地說：「他很純樸，我們相處都很輕鬆，也不要求，不會刻意教他怎麼應對回答，就像以前對李康生一樣，他們是演員，可以在片場應付好我的要求就好。」蔡明亮很開心這次能帶著他一同來到柏林影展，對亞儂開啟一個新的世界，「我想他不會有壓力，我們也沒特別跟他說獎項競賽的事情，因為我們語言上也不是很通，如果有泰語翻譯在旁的話他可能會知道情況，但目前就是隨遇而安，他就像是來參加盛會一樣的心情。」蔡明亮也透露，亞儂有接到媽媽遠洋電話，「他媽媽到廟裡聽到街坊鄰居很多人訝異地在討論，才知道兒子到底在做什麼。」

寮國新人演員亞儂弘尚希首次出席國際影展見世面。（摘自蔡明亮FB）

蔡明亮在柏林時間24日傍晚舉辦的大師講堂，談論「電影產業下的手工電影」，在席中分享逾40年的創作歷程。而電影《日子》將在27日於柏林全球首映，影展4場放映的網路票券也幾近售罄，問鼎金熊獎的呼聲高。該片將與一同入選主競賽單元的17部影片，共同角逐代表最佳影片的金熊獎，以及包含個人獎項、評審團大獎的銀熊獎。頒獎典禮將於柏林時間29日揭曉得獎名單。

(中時 )